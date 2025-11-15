Главная
Все видео
Клубы
Авторы и шоу
Виды спорта
Футбол
Шанхай Слуцкого
FONBET КХЛ
Руни все еще может! Забил через себя – повторил тот легендарный гол
Футбол
Медиа
Уэйн Руни
Источник: шоу A League of Their Own
Похожие видео
00:12
Руни в караоке с Эдом Шираном
00:07
Спарринг Руни с Бардсли
00:33
Паб дублинского аэропорта в момент победного гола Пэрротта – вывел сборную в стыки
01:18
2Drots открыли детскую академию
01:11
Анчелотти вспомнил своих лучших игроков
11:52
Сборы. День 3. Парижский подарок Сафонова, возвращение Кругового и предыгровая тренировка