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МАРКО ПАЛЕСТРА - ИГРОК ЧЕЛСИ! Личная хотелка Хаби Алонсо: зачем испанцу лучший защитник Серии А?
Футбол
Челси
Breakeven's
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#chelsea
#челси #палестра
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