АПЛ здесь! Это превью на 1 тур нового сезона. Английская Премьер-лига снова с нами, а значит возвращается большой футбол. Первый тур сразу дает несколько очень интересных сюжетов. Арсенал начинает защиту титула матчем против Ковентри, Манчестер Юнайтед Майкла Каррика отправляется в гости к Халл Сити, новый Ливерпуль Андони Ираолы получает сложнейший выезд на Сент-Джеймс Парк, где их ждет Ньюкасл, а Челси Хаби Алонсо стартует с лондонского дерби против Фулхэма.

Автор выпуска — Михаил Горячев, комментатор АПЛ и ведущий FootballMike.

0:00 Вступление

0:38 Арсенал - Ковентри: кто забьет у хозяев?

3:21 Халл Сити - МЮ: Важно начать с победы.

5:18 Эвертон - Кристал Пэлас: Готов ли Мойес на новый шаг?

8:02 Ноттингем Форрест - Лидс: Первый матч Гласнера

10:28 Ипсвич - Сандерленд: Вот кто может удивить.

12:58 Брентфорд - Тоттенхэм: Хочется футбола Де Дзерби

15:17 Манчестер Сити - Борнмут: Как отмажется Мареска?

18:00 Брайтон - Астон Вилла: Они делают это 14 матчей подряд

21:21 Ньюкасл - Ливерпуль: На сколько хватит гостей?

23:51 Фулхэм - Челси: Как начнет Хаби Алонсо?

25:51 Где смотреть АПЛ?

Разбираем все десять матчей тура: форму команд перед стартом сезона, изменения летом, новых тренеров и футболистов, сильные и слабые стороны соперников и то, каким может получиться каждый матч.

Отдельно поговорим о встречах Эвертон - Кристал Пэлас, Ноттингем Форрест - Лидс, Ипсвич - Сандерленд, Брентфорд - Тоттенхэм и Манчестер Сити - Борнмут.

Главные вопросы первого тура: насколько быстро новые тренеры смогут перенести свои идеи на официальные матчи, кто из новичков сразу повлияет на игру топ-клубов, как изменятся Ливерпуль, Челси и Манчестер Юнайтед и сможет ли Арсенал начать защиту чемпионского титула с уверенной победы.

В каждом выпуске FootballMike перед туром разбираем все матчи АПЛ, главные интриги, составы, игровые особенности команд и наиболее интересные сценарии встреч.

Пишите в комментариях, какой матч первого тура ждете больше всего и кто, на ваш взгляд, станет главным героем стартового уик-энда.

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