Тг-канал «Роман с Хоккеем» — https://t.me/hockeywithroman

Дедлайн КХЛ уже рядом. В этом выпуске на 30 минут я собрал всё самое интересное за последние дни: что уже произошло на рынке (по датам и с деталями), какие слухи и интриги сейчас реально двигают лигу, и чего ждать в оставшиеся дни до дедлайна. Главные темы — история Дмитрия Яшкина и ощущение тупика вокруг «Ак Барса», возможные ходы ЦСКА, активность «Адмирала», а также почему канадцы смеются над нашими обменами с компенсацией в 1000 рублей.

В этом выпуске будут хайлайты матчей Фонбет Чемпионата КХЛ. Все матчи можно смотреть с подпиской Яндекс Плюс на Кинопоиске! Активная ссылка — https://hd.kinopoisk.ru/sport/competi...

Другие площадки блога «Роман с Хоккеем»:

VK — https://vk.com/romanwithhockey

Дзен — https://dzen.ru/id/6228d4099261083cf3...

INST — roma_hockey

INST хоккейная — inside_khl

Второй YouTube-канал «Роман с Хоккеем 2.0» с интервью — • Кирилл Воронин и Сергей Гончарук после по...

Тг-канал Романа про CS2 — https://t.me/cs2andhockey