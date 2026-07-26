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На «СКА Арене» в Санкт-Петербурге состоялся благотворительный «Матч года — 2026», объединивший лучших российских хоккеистов НХЛ и КХЛ.

В этом видео — атмосфера одного из главных хоккейных событий года, серия послематчевых буллитов, мои впечатления от легендарного вечера, а также эксклюзив из раздевалки команд.

Удалось пообщаться с Артемием Панариным, Ильей Сорокиным, Виктором Козловым, Артемом Галимовым, Григорием Дроновым, Никитой Серебряковым и другими участниками матча. Поговорили о роли Александра Овечкина в раздевалке, благотворительности, атмосфере внутри команды, сборной России и эмоциях после большого хоккейного праздника.