Ты на канале «Роман с Хоккеем». Новый выпуск «Хоккейного разговора» — гость Ринат Баширов, генеральный директор «Салавата Юлаева».

Подводим итоги 2025 года для клуба и, по сути, самого тяжёлого сезона: вылет от «Локомотива», встреча 27 декабря и решение идти в перестройку, бюджет и долги, работа с болельщиками и активом. Отдельный блок — про Виктора Козлова: мог ли он уйти, как в клубе оценивают его работу и где проходит граница ответственности тренера и руководства.

Разбираем кейс Ливо и вообще тему легионеров, решения по Самонову, Хмелевскому и другим, а также подробно говорим о том, как «Салават» купил Жаровского, зачем клуб сделал на него ставку и насколько вокруг него можно строить будущее команды.

В финале — разговор о том, чего реально ждать от «Салавата Юлаева» в ближайшие годы, как руководство видит горизонт 2–3 сезонов, и личное обращение Рината Баширова к болельщикам.