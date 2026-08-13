Большой «Хоккейный разговор» с Иваном Просветовым — новичком «Авангарда», который этим летом вернулся в КХЛ после сезона в системе «Калгари».

Подробно поговорили о возвращении в Северную Америку и о том, почему после одностороннего контракта Иван оказался в АХЛ. Как он пережил сложный сезон, рассматривал ли возможность остаться за океаном и почему в итоге выбрал возвращение в Россию.

Отдельно — большая история перехода в «Авангард»: два месяца ожидания, переговоры с ЦСКА, конкуренция с Никитой Серебряковым и отношение Просветова к потенциальной роли второго вратаря. Иван объясняет свою философию через слова Леброна Джеймса о роли каждого игрока в команде и рассказывает, почему ради общей цели иногда необходимо жертвовать личными амбициями.

Но постепенно разговор ушёл далеко за пределы хоккея. Поговорили о Ступино и новом доме, жизни за городом, квадроциклах, семье, тренировках, питании и сне. Почему Просветов практически не употребляет алкоголь, чему научился у Натана Маккиннона, зачем ездит по 100 километров на тренировку и почему считает, что профессиональный спортсмен должен сделать максимум из того, что способен контролировать сам.

Получился разговор не только о новом этапе карьеры Ивана Просветова, но и о его отношении к хоккею, профессии и жизни.

Отдельная благодарность ХК «Авангард» за помощь в организации интервью и возможность первым подробно поговорить с Иваном после подписания контракта.

Спасибо Фонбет за поддержку проекта «Роман с Хоккеем».

Ещё больше материалов об «Авангарде» и Фонбет КХЛ — на канале «Роман с Хоккеем».

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