В этом ролике разберем все логотипы клубов АПЛ и наконец поймем, кто идет в ногу со временем, а кто застрял в прошлом и ком срочно нужно что-то менять. Тема футбольных лого всегда сложная: болельщикам почти всегда плевать на все тренды и правила. Им подавай исторические отсылки, классические элементы и символику, напоминающую о славных победах. Как показывает практика, фанатам многих топ-клубов пора взглянуть правде в лицо – эмблемы их команды просто устарели. Сегодня посмотрим на все лого с новой стороны, к нам в гости пришел Павел Алексеев, который более семи лет работает в индустрии дизайна и сам сделал много логотипов, в том числе футбольных. Он расставит все эмблемы от худшего к лучшему и объяснит, что нужно срочно менять, а что оставить. Жду вашу двадцатку в комментариях.

