Сборная России провела предыгровую тренировку в Екатеринбурге перед матчем с Намибией.

В новом выпуске Матвей Сафонов получает необычный подарок — книгу, Матвей Кисляк разбирается с совестью и бутербродами, юные болельщики встречаются с футболистами сборной, а Валерий Карпин отвечает на вопросы журналистов.

А ещё – последние приготовления команды к игре и предматчевая атмосфера в Екатеринбурге.

Смотрите новый выпуск дневника сборов!

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