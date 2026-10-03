Сборы. День 12. Книга для Сафонова, бутерброды Кисляку и детское счастье в Екатеринбурге
Сборная России провела предыгровую тренировку в Екатеринбурге перед матчем с Намибией.
В новом выпуске Матвей Сафонов получает необычный подарок — книгу, Матвей Кисляк разбирается с совестью и бутербродами, юные болельщики встречаются с футболистами сборной, а Валерий Карпин отвечает на вопросы журналистов.
А ещё – последние приготовления команды к игре и предматчевая атмосфера в Екатеринбурге.
Смотрите новый выпуск дневника сборов!
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