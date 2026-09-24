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После триумфа на Евро-2004 Греция так и не смогла надолго закрепиться среди сильнейших сборных Европы. Но спустя два десятилетия у неё снова появляется повод смотреть в будущее с интересом. В этом выпуске знакомимся с футболистами нового греческого поколения: как они добрались до больших европейских чемпионатов, чем выделяются на поле и кто уже успел заявить о себе всерьёз.

Ресёрч и подготовительный текст выпуска – Георгий Астахов, тг-канал «Правый латераль»: https://t.me/rightlateral

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