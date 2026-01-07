В новом выпуске «Двух Трибун» обсуждаем увольнение Рубена Аморима

Результаты не оправдали ожиданий, игра команды выглядела рвано, а давление со стороны руководства и болельщиков росло с каждым туром. При этом контракт с Аморимом изначально задумывался как долгосрочный, а времени на полноценную работу у тренера оказалось минимум

Решение расстаться с Аморимом вновь поднимает старый вопрос: дают ли здесь тренерам время или любой спад автоматически становится приговором?

Паника или заранее просчитанный ход – обсуждаем в новом выпуске

#Футбол #ДвеТрибуны #КартавыйНик