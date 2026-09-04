Камеру убери 1 серия | Скотту Гордону понравился борщ | Что с Кравцовым и активная предсезонка | Трактор
Добро пожаловать — новый главный тренер Скотт Гордон. Попробовал борщ, прогулялся по Челябинску. Все жмут руки.
Обновлённая команда, много молодых активных ребят. Легионеры тоже новые — знакомимся.
Прошли медосмотр, провели «Media Day», хоккеисты вышли в город.
Восстановление Виталия Кравцова от первого лица.
Предсезонные игры дались непросто: играли хорошо, пробовали сочетания и тестировали вратарскую линию.
Как это было — смотрите сами! Вся внутрянка «Трактора» уже в новом сезоне «Камеру убери!»