Добро пожаловать — новый главный тренер Скотт Гордон. Попробовал борщ, прогулялся по Челябинску. Все жмут руки.

Обновлённая команда, много молодых активных ребят. Легионеры тоже новые — знакомимся.

Прошли медосмотр, провели «Media Day», хоккеисты вышли в город.

Восстановление Виталия Кравцова от первого лица.

Предсезонные игры дались непросто: играли хорошо, пробовали сочетания и тестировали вратарскую линию.

Как это было — смотрите сами! Вся внутрянка «Трактора» уже в новом сезоне «Камеру убери!»