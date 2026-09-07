Тактика Артеты уничтожила «Челси»! Как «Арсенал» выиграл тактическую битву 🔴 Голос футбола - ВидеоСпортс
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