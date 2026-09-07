Тактика Артеты уничтожила «Челси»! Как «Арсенал» выиграл тактическую битву 🔴 Голос футбола
Оригинал ролика Football Made Simple: https://www.youtube.com/watch?v=URlf-04YYLk
Как Микель Артета подготовил «Арсенал» к матчу против «Челси» и какие тактические решения оказались ключевыми?
В этом видео разбираем игру «Арсенала» и «Челси»: структуру команд, борьбу за пространство, развитие атак и решения, которые повлияли на ход встречи.
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