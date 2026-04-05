Отрывок из вчерашнего стрима с Дмитрием Федоровым, где мы подробно разобрали безумный шестой матч и всю серию «Автомобилист» -- «Салават Юлаев». Поговорили о том, как по ходу одного матча Евгений Кузнецов прошел путь от антигероя к герою Уфы, почему Виктор Козлов продолжал ему доверять после пятиминутного удаления и за счет чего «Салават» в итоге увел серию в свой хоккей — более быстрый, активный и эмоциональный.

Отдельно Дмитрий Федоров объяснил, где именно серия перевернулась, почему «Автомобилист» в какой-то момент начал проигрывать в чужой игре, и почему клубу, возможно, уже нужна не точечная правка, а более серьезная перезагрузка философии. Плюс — разговор о роли молодых игроков, ширине площадки в Уфе, объеме катания и о том, как такие серии раскрывают сильные и слабые стороны команд на длинной дистанции.