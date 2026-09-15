Итоги трансферного окна лета 2026 | МЯЧ Подкаст

Итоги трансферного окна лета 2026 | МЯЧ Подкаст

Провал «Реала», праймовый «Арсенал», огненный футбол в Италии | ХИТ #3

Провал «Реала», праймовый «Арсенал», огненный футбол в Италии | ХИТ #3

АРСЕНАЛ — зимний чемпион / ВИНИСИУС покинет РЕАЛ? / МИЛАНСКИЕ середняки

АРСЕНАЛ — зимний чемпион / ВИНИСИУС покинет РЕАЛ? / МИЛАНСКИЕ середняки

ТРАНСФЕРЫ 2: закрываем окно | От Шешко в «Ман Юнайтед» до Исака в «Ливерпуле» | Великий Лук

ТРАНСФЕРЫ 2: закрываем окно | От Шешко в «Ман Юнайтед» до Исака в «Ливерпуле» | Великий Лук

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