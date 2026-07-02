Никита Чернов: Набираем форму и к первым официальным матчам подойдем в оптимальных кондициях
Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов поделился о функциональном состоянии команды, тренировочном процессе под руководством тренерского штаба Булатова и первых двух контрольных матчах межсезонья.
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