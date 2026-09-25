Transfermarkt на русском языке: https://t.me/transfermarktru

В этом ролике мы снова вместе с друзьями из Transfermarkt разбираем рынок – на этот раз всей Лиги Европы. Расставим 36 участников от самого дешевого состава к самому дорогому, посмотрим, кто кем закупился, кто как распродался, где растят будущих звезд и какие команды собрали самые необычные проекты. Погружаемся во второй по силе еврокубок! Смотреть будет точно интересно.

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