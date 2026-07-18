В этом ролике поговорим про самые провальные команды в истории чемпионатов мира. Тут даже проваливший ЧМ-2026 Тунис будет отдыхать в сторонке. Это выступление далеко не самое худшее в истории. За почти сто лет чемпионаты мира повидали многое. Были команды, пропускавшие по восемь, девять и даже десять голов за матч. Были футболисты, которые дрались друг с другом, бастовали из-за премиальных и выходили на поле под угрозами диктаторов. Разберем все такие случаи. Учитывали не только счет на табло, но и хаос вокруг. Погнали погружаться в это безумие.

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