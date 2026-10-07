«Следующий». Роналду резко оборвал журналиста после вопроса про Месси

«Следующий». Роналду резко оборвал журналиста после вопроса про Месси

Первый гол Криштиану Роналду на ЧМ

Первый гол Криштиану Роналду на ЧМ

Первый гол в карьере Роналду

Первый гол в карьере Роналду

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