😤 Первый гол Даку, но обидная ничья в сложном матче. «Спартак» 1:1 «Оренбург» | МАТЧДЭЙ - ВидеоСпортс
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