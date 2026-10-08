Всем привет! После внушительной паузы подкаст «Зенита», который мы делаем при поддержке WINLINE возвращается на ваши экраны.

Новый сезон начинается главным сюрпризом — места ведущих заняли братья Александр и Михаил Кержаковы, а первым гостем стал Владислав Радимов.

Легенды «Зенита» поговорили о детстве в Ленинграде, жизни в Москве, знакомстве с Садыриным, дворовом футболе, команде Петржелы, Кубке Премьер-лиги, встрече с Адвокаатом, игре Акинфеева и еще многом-многом другом.

Много шуток, баек и совсем чуть-чуть ностальгии по легендарным временам. Смотрим!

00:00:00 - смотрите в этом выпуске

00:01:07 - напутствие Радимова для новых ведущих

00:02:50 - детство Радимова в Германии и в Ленинграде

00:04:31 - особенности жизни в коммунальной квартире в центре города

00:09:28 - может ли Радимов променять Петербург на Москву?

00:13:52 - дух Аршавина ворвался в студию при обсуждении детского футбола

00:18:53 - главный футбольный совет от отца Кержаковых

00:20:16 - почему собака Радимова уставала от прогулок во дворе

00:24:01 - как Кержаковы обманывали контролеров

00:26:33 - игроки «Зенита-2» не смогли обхитрить Радимова

00:28:03 - как Радимов общался с кумиром детства в «Зените»

00:29:30 - почему Радимов не хотел переходить в «Зенит» в 2003-м

00:31:55 - Кержакова стошнило на тренировке

00:34:58 - смешные истории про Петржелу

00:37:11 - почему болельщики критиковали Радимова после перехода в «Зенит»

00:38:13 - самое бесшабашное футбольное время

00:40:50 - из-за чего Радимов ушел в ЦСКА после академии

00:46:15 - история, как Радимов заслужил новые бутсы в ЦСКА

00:47:38 - Морозов приказал Кержакову поменять штаны

00:48:40 - Михаил чуть не сорвал первые сборы Александра из-за шапки

00:50:10 - как Радимов поддерживал связь с «Зенитом» заграницей

00:51:00 - Адвокаат звал Радимова в ПСВ в 90-е

00:53:13 - что Адвокаат привнес в «Зенит»

00:55:45 - дебют Радимова за «Зенит»

00:58:17 - Акинфеева пропустил первый гол в карьере от Радимова

01:01:27 - дедовщина в «Зените»

01:02:52 - жесткий разговор с фанатами на базе

01:06:56 - Радимов-капитан и молодое поколение зенитовцев

01:11:32 - мог ли Радимов уйти из «Зенита»?

01:12:58 - дар убеждения Мутко и Фурсенко

01:16:16 - футболистов «Зенита» закидали яйцами

01:17:32 - насколько сложно было завершить карьеру футболиста

01:19:00 - Блиц с Михаилом Кержаковым

01:24:59 - Радимов снимался в голливудском кино

01:25:42 - продолжение блица

01:27:29 - неожиданные и приятные итоги беседы

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