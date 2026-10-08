БРАТА 2: ВЛАД РАДИМОВ в гостях у Кержаковых
Всем привет! После внушительной паузы подкаст «Зенита», который мы делаем при поддержке WINLINE возвращается на ваши экраны.
Новый сезон начинается главным сюрпризом — места ведущих заняли братья Александр и Михаил Кержаковы, а первым гостем стал Владислав Радимов.
Легенды «Зенита» поговорили о детстве в Ленинграде, жизни в Москве, знакомстве с Садыриным, дворовом футболе, команде Петржелы, Кубке Премьер-лиги, встрече с Адвокаатом, игре Акинфеева и еще многом-многом другом.
Много шуток, баек и совсем чуть-чуть ностальгии по легендарным временам. Смотрим!
00:00:00 - смотрите в этом выпуске
00:01:07 - напутствие Радимова для новых ведущих
00:02:50 - детство Радимова в Германии и в Ленинграде
00:04:31 - особенности жизни в коммунальной квартире в центре города
00:09:28 - может ли Радимов променять Петербург на Москву?
00:13:52 - дух Аршавина ворвался в студию при обсуждении детского футбола
00:18:53 - главный футбольный совет от отца Кержаковых
00:20:16 - почему собака Радимова уставала от прогулок во дворе
00:24:01 - как Кержаковы обманывали контролеров
00:26:33 - игроки «Зенита-2» не смогли обхитрить Радимова
00:28:03 - как Радимов общался с кумиром детства в «Зените»
00:29:30 - почему Радимов не хотел переходить в «Зенит» в 2003-м
00:31:55 - Кержакова стошнило на тренировке
00:34:58 - смешные истории про Петржелу
00:37:11 - почему болельщики критиковали Радимова после перехода в «Зенит»
00:38:13 - самое бесшабашное футбольное время
00:40:50 - из-за чего Радимов ушел в ЦСКА после академии
00:46:15 - история, как Радимов заслужил новые бутсы в ЦСКА
00:47:38 - Морозов приказал Кержакову поменять штаны
00:48:40 - Михаил чуть не сорвал первые сборы Александра из-за шапки
00:50:10 - как Радимов поддерживал связь с «Зенитом» заграницей
00:51:00 - Адвокаат звал Радимова в ПСВ в 90-е
00:53:13 - что Адвокаат привнес в «Зенит»
00:55:45 - дебют Радимова за «Зенит»
00:58:17 - Акинфеева пропустил первый гол в карьере от Радимова
01:01:27 - дедовщина в «Зените»
01:02:52 - жесткий разговор с фанатами на базе
01:06:56 - Радимов-капитан и молодое поколение зенитовцев
01:11:32 - мог ли Радимов уйти из «Зенита»?
01:12:58 - дар убеждения Мутко и Фурсенко
01:16:16 - футболистов «Зенита» закидали яйцами
01:17:32 - насколько сложно было завершить карьеру футболиста
01:19:00 - Блиц с Михаилом Кержаковым
01:24:59 - Радимов снимался в голливудском кино
01:25:42 - продолжение блица
01:27:29 - неожиданные и приятные итоги беседы
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