БАРИНОВ против ФАНАТОВ / ПОЛЕХ вошел в ИСТОРИЮ / БАТРАКОВ и КИСЛЯК – ОСТАЮТСЯ? / ДАКУ – В СПАРТАКЕ
Первые кубковые матчи – и сразу ни минуты на раскачку. Громкие вывески, новые герои, эпичные серии пенальти и обновленыые турнирные рекорды. Стартовый тур FONBET Кубка России стартовал и сразу же подарил нам множество тем для обсуждения.
Тимофей Синявский подробно разобрал все ключевые события на старте турнира. Чем закончилось противостояние Дмитрия Баринова и фанатов «Локомотива»? Как Алексей Батраков и Сергей Пиняев перевернули дерби против ЦСКА? Что ждет «Рубин» без Мирлинда Даку? Чей вратарский перфоманс круче – Москвичева или Любакова? Смог ли прервать свою неудачную серию Манфред Угальде? Кто стал автором самого молодого гола в составе московского «Спартака»?
Все ответы – в нашем новом выпуске. Это «Футбольный клуб», мы начинаем!
Ведущий выпуска:
Тимофей Синявский
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00:00 Кубок России стартовал. Пока еще без FAN ID!
00:45 Тренерские ротации не испортили топ-матчи
01:42 Батраков и Кисляк остаются в РПЛ?
03:14 Лантратов и Пиняев – главные герои матча?
03:49 Бориско навяжет конкуренцию Торопу
05:10 Фанаты «Локо» набросились на Баринова и Шевелева
06:44 «Родина» сенсационно уничтожила «Рубин»
07:52 «Ростов» – на подъеме?
09:07 «Спартак» Карседо не остановить!
09:54 Даку – официально в «Спартаке»
10:52 Исторический гол Полеха
11:31 Почему воспитанники «Спартака» так похожи?
12:09 «Краснодар» забуксовал с «Ахматом»
13:27 Ротация чуть не погубила Шварца
14:13 Первое поражение Евсеева в сезоне
14:50 Невезучая «Балтика» и гол Андраде
16:45 Стоит ли «Зениту» продавать Энрике?