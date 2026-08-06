Первые кубковые матчи – и сразу ни минуты на раскачку. Громкие вывески, новые герои, эпичные серии пенальти и обновленыые турнирные рекорды. Стартовый тур FONBET Кубка России стартовал и сразу же подарил нам множество тем для обсуждения.

Тимофей Синявский подробно разобрал все ключевые события на старте турнира. Чем закончилось противостояние Дмитрия Баринова и фанатов «Локомотива»? Как Алексей Батраков и Сергей Пиняев перевернули дерби против ЦСКА? Что ждет «Рубин» без Мирлинда Даку? Чей вратарский перфоманс круче – Москвичева или Любакова? Смог ли прервать свою неудачную серию Манфред Угальде? Кто стал автором самого молодого гола в составе московского «Спартака»?

Все ответы – в нашем новом выпуске. Это «Футбольный клуб», мы начинаем!

Ведущий выпуска:

Тимофей Синявский

https://t.me/sinyavskiytim

Социальные сети:

TG: «Футбольный клуб» — https://t.me/QryaProDucktion

TG: «Симпл Спорт» — https://t.me/simplesportagency

VK: https://vk.com/radioutkin

YouTube: @utkinlive

По вопросам рекламы:

Email: simple@simple-sport.ru

Telegram: @sport_simple

00:00 Кубок России стартовал. Пока еще без FAN ID!

00:45 Тренерские ротации не испортили топ-матчи

01:42 Батраков и Кисляк остаются в РПЛ?

03:14 Лантратов и Пиняев – главные герои матча?

03:49 Бориско навяжет конкуренцию Торопу

05:10 Фанаты «Локо» набросились на Баринова и Шевелева

06:44 «Родина» сенсационно уничтожила «Рубин»

07:52 «Ростов» – на подъеме?

09:07 «Спартак» Карседо не остановить!

09:54 Даку – официально в «Спартаке»

10:52 Исторический гол Полеха

11:31 Почему воспитанники «Спартака» так похожи?

12:09 «Краснодар» забуксовал с «Ахматом»

13:27 Ротация чуть не погубила Шварца

14:13 Первое поражение Евсеева в сезоне

14:50 Невезучая «Балтика» и гол Андраде

16:45 Стоит ли «Зениту» продавать Энрике?