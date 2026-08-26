В данном выпуске подкаста ведущие Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Владислав Чепелёв разобрали самые обсуждаемые спортивные новости с юридической точки зрения ⚖️⚽️

Скандал вокруг Джанни Инфантино, решения FIFA и CAS в пользу российских клубов, возможное совладение Джеффа Безоса «Ливерпулем», многомиллионный штраф «Челси», возвращение Михаила Мудрика и необычное решение спортивного суда Бразилии – разбираем, что стоит за громкими заголовками и какие юридические последствия они могут иметь.

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Подкаст выпущен при поддержке юридической компании SILA International Lawyers совместно с изданием «Спортс».