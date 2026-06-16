Никита Хайкин мог стать сенсаций этого ЧМ: он уже показывал себя вратарем элитного уровня в ЛЕ и ЛЧ, так что на мундиале у него были все шансы помочь сборной Норвегии пройти максимально далеко. Но ФИФА отказала киперу в смене спортивного гражданства – причем, по достаточно странной причине.

В новом выпуске ТОП-10 рассказываем об игроках, которых несправедливо прокатили мимо главного футбольного турнира.

TG Саши: https://t.me/zhuravlev_ceo

TG МЯЧа: https://t.me/myachPRO

TG-игры от МЯЧа: https://t.me/myach_games_bot

Наша фирменная одежда МЯЧ Brand: https://brand.myach.pro/