ТОП 10 Несправедливо не взяли на ЧМ-2026
Никита Хайкин мог стать сенсаций этого ЧМ: он уже показывал себя вратарем элитного уровня в ЛЕ и ЛЧ, так что на мундиале у него были все шансы помочь сборной Норвегии пройти максимально далеко. Но ФИФА отказала киперу в смене спортивного гражданства – причем, по достаточно странной причине.
В новом выпуске ТОП-10 рассказываем об игроках, которых несправедливо прокатили мимо главного футбольного турнира.
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