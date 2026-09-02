Рио и Гиггз о Месси: «Он ходил пешком, а потом уничтожал соперника» 🔴 Голос футбола
Рио Фердинанд и Райан Гиггз вспоминают свои матчи против Лео Месси и легендарной «Барселоны», объясняя, почему остановить аргентинца было практически невозможно.
Подписывайся, чтобы смотреть футбол по-новому!
🔗 YouTube: https://www.youtube.com/ @voiceoffootball_tod
🔗Boosty: https://boosty.to/voicesoffootball
🔗Telegram: https://t.me/voiceoffootball_tod
🔗VK: https://vk.com/voiceoffootball_tod
#месси #манчестерюнайтед #риофердинанд #райангиггз #футбол