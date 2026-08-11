Ливерпуль скоро начнет новый сезон АПЛ с большими изменениями: новые трансферы и главный тренер Андони Ираола должны серьезно изменить футбол команды. В этом видео подробно разбираем, каким станет Liverpool при новом тренере, зачем команде Араухо, почему Вирц, Исак и Собослаи могут особенно ярко раскрыться в системе Ираолы, а также обсуждаем потенциальный трансфер Барколя и уже сделанные приобретения Жаке и Муньоса. Матч Ливерпуль – Монако уже показал как сильные стороны новой команды, так и потенциальные проблемы. Обо всем этом рассказывает Михаил Горячев на канале FootballMike в большом превью «Ливерпуля» перед стартом нового сезона.

Главная тема выпуска — новая футбольная идентичность «Ливерпуля». Андони Ираола приходит со своим агрессивным, вертикальным и интенсивным футболом: высокий прессинг, быстрый возврат мяча после потери, атаки пространства и высокая линия обороны. Насколько этот стиль подходит нынешнему составу и что кардинально изменится по сравнению с прошлым сезоном?

Отдельно разбираем игроков, которые могут больше остальных выиграть от назначения Ираолы. Флориан Вирц получает возможность постоянно действовать на позиции десятки и использовать пространство между линиями. Александр Исак после сложного прошлого сезона снова здоров и готов напомнить, почему считается одним из лучших нападающих английской Премьер-лиги. Интенсивность и прессинг должны идеально подходить Доминику Собослаи, а Милош Керкез снова встретился с тренером, при котором показывал один из лучших футболов в карьере.

Большая часть выпуска посвящена трансферам «Ливерпуля». Разбираем Виктора Муньоса и Жереми Жаке, а также потенциальный переход Рональда Араухо. Почему вариант с арендой Араухо выглядит логичным решением? Какие проблемы обороны он способен закрыть уже сейчас? И что изменится осенью после возвращения травмированных игроков?

Отдельная история — Брэдли Барколя. Нужен ли «Ливерпулю» еще один большой трансфер в атаку, насколько француз подходит под футбол Ираолы и не станет ли его приход проблемой для Рио Нгумоа, которому уже необходимо получать серьезное игровое время?

Но новый «Ливерпуль» — это не только причины для оптимизма. В прошлом сезоне команда испытывала серьезные проблемы при стандартах, а «Борнмут» Ираолы сам много пропускал после стандартных положений. Высокая линия обороны создает пространство за спиной, интенсивный прессинг требует великолепной физической готовности, а против низкого блока привычная вертикальность Ираолы может работать совсем иначе. Предсезонный матч Ливерпуль – Монако уже позволил увидеть некоторые из этих проблем.

Главный вопрос — насколько быстро Ираола сможет адаптировать свои идеи под требования большого клуба. Одно дело построить яркую, агрессивную команду, другое — бороться за чемпионство и каждую неделю находить способы побеждать совершенно разных соперников.

В новом сезоне конкуренция обещает быть огромной. Арсенал, Челси, МЮ, Манчестер Сити, Тоттенхэм и другие клубы также рассчитывают бороться за высокие места. Где среди них окажется новый «Ливерпуль» Ираолы и способен ли он уже сейчас включиться в чемпионскую гонку?

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Автор и ведущий — Михаил Горячев.

Пишите в комментариях: каким вы видите новый «Ливерпуль» Ираолы? Нужен ли команде Барколя? Насколько удачным решением будет Араухо? И на какое место Liverpool реально может претендовать в новом сезоне?

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