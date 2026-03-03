Выезд по маршруту Череповец — Сочи получился максимально разным по эмоциям.

Сначала — характерная победа в Череповце, атмосфера выездного матча. Закулисье арены, дорога, раздевалка, рабочие моменты — показываем все, как есть.

А затем — Сочи. Матч, который пришлось остановить. Неожиданная пауза, ожидание продолжения и то, что происходило вокруг команды в этот момент.

В этом выпуске — жизнь «Торпедо» на выезде без прикрас: перелеты, подготовка, эмоции после игры и внутренняя кухня клуба.

Поехали вместе 👊