ФИСЕНКО | ДРАКА НА КОРПОРАТИВЕ «АВАНГАРДА», РАЗБИЛИ ЛИЦО В КАНАДЕ, ХОККЕЙ В ЧЕЧНЕ
1:15 - Завершил ли игровую карьеру Михаил Фисенко
10:00 - Самая знаковая драка Фисенко
12:40 - Тренеры просят выходить игроков и убирать лидеров
16:50 - Как фисенко начал тренировать драки
19:20 - драка с братьями Альшевскими
33:10 - Как Фисенко оказался в Северной Америке
35:00 - Первая драка Фисенко в США, где ему разбили все лицо
42:20 - Как Моуриньо упал на льду перед матчем “Авангарда” и сломал ключицу
53:30 - как и почему Фисенко построил свой ледовый дворец в Москве “Арктика”
58:30 - участвовал ли Фисенко в отставке Скабелки
1:01:00 - про драку на корпоративе Авангарда