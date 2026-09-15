1:15 - Завершил ли игровую карьеру Михаил Фисенко

10:00 - Самая знаковая драка Фисенко

12:40 - Тренеры просят выходить игроков и убирать лидеров

16:50 - Как фисенко начал тренировать драки

19:20 - драка с братьями Альшевскими

33:10 - Как Фисенко оказался в Северной Америке

35:00 - Первая драка Фисенко в США, где ему разбили все лицо

42:20 - Как Моуриньо упал на льду перед матчем “Авангарда” и сломал ключицу

53:30 - как и почему Фисенко построил свой ледовый дворец в Москве “Арктика”

58:30 - участвовал ли Фисенко в отставке Скабелки

1:01:00 - про драку на корпоративе Авангарда