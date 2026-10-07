Вадим Шилов и Даниил Кондаков ворвались в основу «Зенита» в прошлом сезоне. Впервые за долгое время воспитанники академии получили реальный шанс закрепиться в первой команде и стали игроками, за которыми особенно интересно следить. Мы все верим, что они вырастут в больших футболистов. Но как сами ребята воспринимают этот шанс?

В новом выпуске СБГ ШОУ поговорили с Шиловым и Кондаковым о первых шагах во взрослом футболе. Как их поддерживает Андрей Аршавин, что нужно для конкуренции с опытными игроками и почему после общей тренировки они снова идут бить по воротам.

Обсудили незабитый пенальти Кондакова в матче со «Спартаком»: что ему сказали в раздевалке и как Шилов поддержал друга. Вадим рассказал о тяжёлой травме, восстановлении и возвращении к тренировкам.

А ещё — о переезде в академию вдали от родителей, учёбе и ЕГЭ, первых деньгах и новых контрактах. Почему они ездят на метро, на что копят и как относятся к сравнению с Аршавиным и Кержаковым. Не обошлось и без историй о партнёрах: например, почему Луис Энрике так любит сгущёнку.

Большое интервью о футболе, дружбе и жизни за пределами поля.

Верите, что Шилов и Кондаков станут лидерами «Зенита»? Пишите в комментариях и подписывайтесь на СБГ ШОУ.