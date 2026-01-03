В 20-м туре АПЛ все еще отдыхают, а FootballMike делает для вас прогнозы.

Разберу все 10 матчей 20 тура АПЛ. Карточки, угловые, голы - как всегда нетивиальные прогнозы с отличными коэффициентами.

Подпишитесь на канал FootballMike, чтобы не пропустить.

Телеграм канал Михаила: https://t.me/footballmike

Смотреть АПЛ с комментарием Михаила: https://vk.com/englishntvplus

FootballMike в VK: https://vk.com/footballmike_epl

Ловите прогнозы на матчи:

Астон Вилла - Ноттингем Форрест

Вулверхэмптон - Вест Хэм

Брайтон - Бернли

Борнмут - Арсенал

Лидс - МЮ

Эвертон - Брентфорд

Фулхэм - Ливерпуль

Ньюкасл - Кристал Пэлас

Тоттенхэм - Сандерленд

Манчестер Сити - Челси