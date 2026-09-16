Харри Кейн провёл невероятный сезон и теперь находится в борьбе за главную индивидуальную награду мирового футбола — «Золотой мяч».

73 гола за клуб и сборную, трофеи с «Баварией», новые рекорды и один из лучших сезонов в карьере английского нападающего.

Сам Кейн признаётся, что гордится своими результатами и рад оказаться среди претендентов на «Золотой мяч». Теперь всё зависит от голосования.

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