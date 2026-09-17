Майкл Каррик после матча Манчестер Юнайтед - Брайтон 🔴 О поражении, о Лейси и Джей Джее
Послематчевая пресс конференция Майкла Каррика
⚽️Посмотреть матч Boosty: https://boosty.to/theatreofdreams
Поддержать развитие канала:
💰 Boosty: https://boosty.to/theatreofdreams
💰 Donat: https://www.donationalerts.com/r/theatreofdreams
⚡Реплика формы со скидкой в 10% по промокоду TOD13: https://vk.com/over_time_shop
Не забудьте подписаться на канал:
⚽️ Наш канал: https://www.youtube.com/c/TheatreOfDreamsBT?sub_confirmation=1
#TheatreOfDreams #брайтон #манчестер_юнайтед