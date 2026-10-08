🎙 Друзья, встречайте уже второй выпуск Подкаст «Голос Фанатов», а вместе с и новые мнения!

«Голос фанатов» — это подкаст, в котором каждый болельщик «Манчестер Юнайтед» может поделиться своими мыслями о нашем любимом клубе.

Относитесь с уважением к мнению каждого спикера.

Устраивайтесь поудобнее. Приятного просмотра!

Поддержать развитие канала:

💰 Boosty: https://boosty.to/theatreofdreams

💰 Donat: https://www.donationalerts.com/r/theatreofdreams

#TheatreOfDreams #каррик #манчестер_юнайтед