Фанаты «Манчестер Юнайтед»: 5 туров Каррика, сможет ли Майкл?! 🔴 Подкаст «Голос Фанатов»
🎙 Друзья, встречайте уже второй выпуск Подкаст «Голос Фанатов», а вместе с и новые мнения!
«Голос фанатов» — это подкаст, в котором каждый болельщик «Манчестер Юнайтед» может поделиться своими мыслями о нашем любимом клубе.
Относитесь с уважением к мнению каждого спикера.
Устраивайтесь поудобнее. Приятного просмотра!
Поддержать развитие канала:
💰 Boosty: https://boosty.to/theatreofdreams
💰 Donat: https://www.donationalerts.com/r/theatreofdreams
#TheatreOfDreams #каррик #манчестер_юнайтед