Фанаты Локомотива освистали Баринова на награждении Батракова

Фанаты Локомотива освистали Баринова на награждении Батракова

Вокруг матча | Локомотив – ПФК ЦСКА

Вокруг матча | Локомотив – ПФК ЦСКА

Раздевалка после победы над «Факелом»

Раздевалка после победы над «Факелом»

Баринов – о новом контракте с «Локомотивом»

Баринов – о новом контракте с «Локомотивом»

03:41