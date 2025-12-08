В новом выпуске «Двух трибун» обсуждаем жеребьёвку чемпионата мира. Кому повезло с соперниками, а кто попал в группу смерти?

Одни сборные получили комфортный путь в плей-офф и могут спокойно готовиться к старту турнира. Другим придётся сразу включаться на максимум. Каждая ошибка может стоить выхода из группы

Разбираем самые интересные пары, спорим о том, у кого возникнут серьёзные проблемы и кто способен удивить?

"Фрибет до 10 000 от BetBoom: https://betboom.ru/link/i4E7ov/

Реклама, 18+. erid: 2SDnjdxTn46"