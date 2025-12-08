Картавый vs Лукомский // Жеребьевка ЧМ 2026 // Две трибуны // Дебаты
В новом выпуске «Двух трибун» обсуждаем жеребьёвку чемпионата мира. Кому повезло с соперниками, а кто попал в группу смерти?
Одни сборные получили комфортный путь в плей-офф и могут спокойно готовиться к старту турнира. Другим придётся сразу включаться на максимум. Каждая ошибка может стоить выхода из группы
Разбираем самые интересные пары, спорим о том, у кого возникнут серьёзные проблемы и кто способен удивить?
