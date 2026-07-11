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Леонид Соболев на матче «Торпедо» в марте 2026-го
Футбол
ФК «Торпедо»
Медиа
Источник: соцсети Сергея Егорова
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