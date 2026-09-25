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Поговорил с Никитой Серебряковым после матча со «Спартаком». В игре с «Торпедо» вратарь «Авангарда» получил коленом по голове, доиграл встречу, но следующий матч уже пропустил.

Никита подробно рассказал, что чувствовал сразу после столкновения и уже после игры, как сейчас проходит восстановление и когда планирует вернуться на лёд. Также спросил его, пересматривал ли он сам эпизод и считает ли, что соперник мог избежать столкновения.

Все матчи можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс: https://hd.kinopoisk.ru/sport/competition/114412/

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