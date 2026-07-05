«Локомотив» завершил первый сбор двумя победами над «Знаменем Труда» (8:0) и костромским «Спартаком» (2:0).

Много голов, включая хет-трик Голубева, а также подарок для Батракова из Орехово-Зуево, подсказы Галактионова, диалог Лоськова и Воробьёва — всё в новом выпуске из Баковки.

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