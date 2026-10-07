Криштиану Роналду наконец рассказал свою версию громкого конфликта со сборной Португалии и главным тренером Жоржи Жезушем.

После неожиданного ухода из расположения национальной команды вокруг ситуации появилось множество слухов. Теперь сам Роналду подробно объяснил, что произошло.

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