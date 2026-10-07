Роналду рассказал всю правду: «Он дважды нарушил своё слово!» 🔴 Голос футбола
Криштиану Роналду наконец рассказал свою версию громкого конфликта со сборной Португалии и главным тренером Жоржи Жезушем.
После неожиданного ухода из расположения национальной команды вокруг ситуации появилось множество слухов. Теперь сам Роналду подробно объяснил, что произошло.
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