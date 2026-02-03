Амстердам, город и стадион имени Йохана Кройфа. Квартал красных фонарей, центральная площадь, место встречи болельщиков и самая вкусная картошка фри в мире. Особенности архитектуры Амстердама, анатомический театр, метро и трамвай. Места Петра I в Амстердаме. Окрестности Арены, драки болельщиков, встреча, Рома Нагучев - почему он стал болеть за Аякс. Экскурсия по стадиону, коридоры с легендами Аякса: Яри Литманен, Златан Ибрагимович, Марко ван Бастен. Раздевалка гостей с формами великих игроков, домашняя раздевалка, Пасвер и молодежь Аякса. Выход к полю, мурашки Нагучева, в чём удобство Арены. Воспоминания о полуфинале ЛЧ Аякс - Тоттенхэм, рассказы Нагучева. Музей Аякса, Клюйверт и Кубки чемпионов. Итоги римского конкурса и новый РОЗЫГРЫШ. Голландский Дед Мороз.