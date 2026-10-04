Сборы. День матча Россия – Намибия. Что Карпин говорил игрокам в раздевалке?
Сборная России при переполненных трибунах в Екатеринбурге разгромила команду Намибии!
Показываем игру изнутри: установка и слова Валерия Карпина, ритуальный танец сборной Намибии, вратарская бутылка Агкацева, детские воспоминания Глебова, эксклюзив из раздевалки и подарок от Данила Кругового.
А ещё — эмоции команды, атмосфера аншлага в Екатеринбурге и всё, что осталось за кадром матча.
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