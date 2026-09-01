Признавайся, скучал по самому мощному шоу этого лета? Оно возвращается в первый день осени! В этот раз разговор пойдет о главных интригах стартовавшего евросезона, а рассудит Игнашевича и Мостового звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Алексей Лукин – брат защитника ЦСКА Матвея Лукина.

Главные темы выпуска:

🤔 Хулиан Альварес между «Барселоной» и «Атлетико»

🇪🇸 Новый «Реал» Моуринью идет за всеми трофеями сезона

🇪🇸 Идеальная «Барселона» Флика с Родри, но без нападающего

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Новые тренеры в «Ливерпуле» и «Ман Сити»

🇷🇺 Борьба «Спартака» и «Зенита» за чемпионство РПЛ

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