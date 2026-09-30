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«Барселона», одна из самых грандиозных команд прошлого сезона, стала еще

ярче! Как ей это удается? В чем секрет магии Ханси Флика? Три летних трансфера

– один из них несостоявшийся – сделали команду футбольным блокбастером!

Ставьте лайк, если тоже восхищаетесь атакующей мощью «Барсы»! Предлагайте

идеи для тактических видеоразборов в комментариях!

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