#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #ISU #figureskating #Бартон #Семененко #АдамСяоХимФа #мемориалНепелы #Шайдоров #Хавронина #Нарижный #Грассль #Плющенко #Лутфуллин #Федоров

https://paywall.pw/w7xvmzvneao4 – новый телеграм-канал «Чистый хвост: версия для своих»

Телеграм-канал подкаста «Чистый хвост». Подписывайтесь обязательно! https://t.me/cleantail

Телеграм-канал Крутихиной: https://t.me/biellmann

Телеграм-канал Жаворонковой: https://t.me/representing_notfilled

Блог шеф-редактора Sports.ru Павла Копачева: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/

Телеграм-канал Майи Багрянцевой: https://t.me/skatingoutloud

Телеграм-канал Кузнецова: https://t.me/thnkpc

Таймкоды:

0:00 Семененко звенит уже в конце сентября – это такой план?

5:28 действительно ли Семененко граф Монте-Кристо? Паша не разглядел образ в произвольной, в отличие от Майи и Полины, которые увидели месть и правосудие

13:52 Дикиджи или Семененко: кто убедил больше?

15:47 Шайдоров – новый стиль, но старые компоненты. Почему судьи отдали серебро Грасслю?

23:34 чего не хватило Лутфуллину? И что с Федоровым – переволновался? международный сезон окончен?

28:00 Полина рассказывает, как ей опыт комментирования на Okko, и сколько готовится к эфирам

31:12 Адам Сяо Хим Фа – что дальше? Может, ему облегчить программы или пересмотреть скоростные заходы на прыжки?

34:22 оценки Хаврониной / Нарижного и 7-е место – норм или стрем? Сомнения Паши и Майи по поводу их лиричных программ, которые похожи друг на друга

39:37 куда делся Жулин, который был в Словакии, но не выводил наших танцоров на лед?

43:17 федерация была права, делая ставку на Кагановскую и Некрасова?

49:22 почему наши фигуристки не приехали на Непелу или Небельхорн? Майя возмущена

53:37 Мозалева экстренно заменили на Челленджере в Грузии на Ветлугина: честно ли это? У Матвея уже второй шанс на международке, у Андрея ни одного

1:03:45 Тед Бартон, легендарный комментатор ISU, в гостях у нашего подкаста: интервью для российских слушателей

1:32:25 обсуждаем Александра Плющенко, который попал в десятку на этапе в Грузии – хороший результат?