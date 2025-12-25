Без чего не может обойтись новогодний стол? Конечно, без традиционного праздничного салата оливье — как и без подведения итогов прошедшего года. В этом выпуске Валерий Карпин и Матвей Сафонов решили совместить приятное с полезным и встали за готовку.

Главный тренер и голкипер сборной России обсудили 2025 год для национальной команды, отдельно остановились на своих личных итогах и поделились мыслями о планах на будущее. В разговоре нашлось место и лучшим воспоминаниям, и новогодним традициям, и мемам. Скорее включайте новый выпуск!

