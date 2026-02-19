В купе к Гилерме и Сергею Кашникову зашёл человек, который может одинаково громко и рассмешить тысячу человек, и переживать за «Локо» на трибуне — Гурам Амарян!

Как будущий стендап-комик из Нижнего Новгорода стал болельщиком красно-зелёных, какой соперник самый принципиальный и почему после личного знакомства с игроками смотреть футбол интереснее. А ещё Гурам подберёт оптимальный состав «Локомотива» и оценит раздевалки лучших клубов мира.

Шутки, футбол, гастроли, ностальгия и вера в будущее — всё это в новом выпуске подкаста «Попутчики»!