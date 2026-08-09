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Реал за несколько дней успел продлить контракт с Винисиусом до 2032 года, купить 19-летнего Яна Диоманде за почти рекордные для клуба деньги, и, как кажется, упустить Родри в Барселону. В этом ролике обсудим, кто кого использовал в этих сделках, почему «here we go» от Фабрицио Романо перестало значить «сделка закрыта» и как Лейпциг потроллил самого известного инсайдера планеты. 5 главных новостей прошедшей футбольной недели в нашей подборке.

Таймкоды:

00:00 Всем привет!

00:49 Винисиус остаётся в Реале

03:56 Родри выбрал Барселону?

07:49 Ян Диоманде перешел в Мадрид за 140 миллионов в сумме. Почему так дорого?

10:13 Биф футбольных инсайдеров: Фабрицио Романо против Флориана Плеттенберга

14:06 Роналд Араухо в Ливерпуле. Зачем?

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