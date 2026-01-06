🏁 Двадцатый тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Артём Таран, Виталий Мягкий и Павел Бобков во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.

🔹 Аморим – всё. Португалец покинул Манчестер Юнайтед спустя год в клубе. Выбираем следующую жертву для дьяволов!

🔹 Калум Макфарлейн спас очко для Челси, а Лиам Росеньор готовится перехватить у него пост тренера клуба. Кутите с 31 декабря и не знаете, кто это? У нас для вас есть новости…

🔹 Арсенал раздает голы, но потихоньку убивает чемпионскую гонку: -6 в Манчестере!

🔹 Ливерпуль на характере вырывает победу у Фулхэма… а потом Харрисон Рид вырывает глотки у комментаторов по всему миру.

🔹 А Вулверхэмптон в новом году побеждает быстрее, чем Юнайтед, Сити, Челси и Ливерпуль. Дожили!

✅ Короче, мы обсудили абсолютно всё, что произошло в прошедшем туре Премьер-лиги! Залетайте посмотреть.

