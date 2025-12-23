Рим, город двух футбольных клубов, древней истории и фильма Римские каникулы. Испанская лестница и любимый фонтан болельщиков. Ищем в городе символы футбольных команд - римскую волчицу и орла. Уста истины, древний детектор лжи, знаменитый момент из Римских каникул, Одри Хепберн и Грегори Пек. Казус с кофе и долгая дорога на стадион Олимпико. Форо Италико, история окрестностей стадиона, закос под античность и следы времен Муссолини. Тур по стадиону, Болт и концерты, воспоминания о ЧМ-1990, раздевалки Ромы, Лацио и сборной Италии, место Тотти. Знаменитая орлица Олимпия перед матчами, крутизна римского дерби. Месси против Роналду в финале ЛЧ-2009. Скамейка запасных с откидывающимся креслом. ВИП-трибуна, олимпийские цвета. Центр Рима, фаншоп Ромы, футболка, шарф Лацио. Конкурс!