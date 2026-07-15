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Тренировка «Крыльев» на летних сборах
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Крылья Советов
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Показываем тренировку «Крыльев Советов» на летних сборах.
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